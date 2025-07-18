В Подмосковье продолжается программа модернизации центральных библиотек

Библиотеки Подмосковья обновляются благодаря областной программе по модернизации центральных библиотек муниципалитетов. В плане этого года преображение пяти библиотек: в Ногинске, Наро-Фоминске, Зарайске, Воскресенске и Раменском. В них уже приступили к ремонтным работам, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина Богородского г. о. завершился демонтаж инженерных конструкций, снята внутренняя отделка и потолочные перекрытия. Впереди — замена электрики, монтаж потолочных модулей, покраска и обустройство функциональных зон для чтения.

Дизайн-проекты будущих модельных библиотек опираются на локальные культурные коды. В Воскресенске — это градообразующий химкомбинат и поэзия Инны Гофф, чье имя носит библиотека. В Раменском — легендарное фарфоровое производство и характерная эстетика Гжели. В Центральной библиотеке Зарайска появится интерактивная карта с 18-ю культурными кодами Зарайского края. Читальный зал библиотеки Наро-Фоминска будет оформлен в стиле чеховского «Вишневого сада».

Новые пространства библиотек будут отвечать всем современным требованиям: здесь появятся комфортные читальные залы, зоны для индивидуальной и групповой работы, мультимедийный центр с доступом к электронным ресурсам. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году благодаря региональной программе были модернизированы центральные муниципальные библиотеки в Долгопрудном, Лыткарине, Пущине, Рузе и Чехове.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

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