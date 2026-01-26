В Подмосковье продолжается прием заявок на конкурс «Голоса Победы. Регионы»

Заявки на участие в конкурсе «Голоса Победы. Регионы» принимаются в Московской области до 31 января. К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет из семей военнослужащих, участников спецоперации, жителей Донбасса и гуманитарных миссий, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заявки подаются на сайте Геройбудущеговремени.рф. Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке на сайте.

Гала-концерт участников из Московской области пройдет 25 февраля на большой сцене Дома культуры «Подмосковье» в Красногорске. На сцену вместе с популярными артистами выйдут дети. Для участников предусмотрены мастер-классы от профессиональных педагогов, советы наставников и возможность выступить на главной сцене страны.

Конкурс проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.