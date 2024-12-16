В Подмосковье покажут шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром»

2, 3 и 4 января 2025 года в Подмосковье пройдут показы ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Представления состоятся в Подольске, Балашихе и Мытищах, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это современная интерпретация классической истории, симбиоз русского балета и ледового шоу в сопровождении живой музыки в исполнении симфонического оркестра.

В каждом из городов, где пройдут показы, представлять спектакль будет местный амбассадор — известный человек, который родился и вырос в этом городе. Это может быть артист, спортсмен, телерадиоведущий, общественный деятель, который презентует шоу своим землякам.

Дирижировать оркестром будет Иван Никифорчин — российский дирижер, художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра, основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра «Академия Русской Музыки». Главные роли в шоу исполнят мастера спорта по фигурному катанию, выступающие в мировых ледовых представлениях.

Площадками для представлений станут ледовые дворцы и универсальные спортивные арены, где планировка зрительного зала позволяет хорошо видеть происходящее на льду из любой точки.

Проект «Ледовые сезоны» (ICE SEASONS) нацелен на популяризацию русского искусства и спорта. В представлении объединяются сразу несколько художественных и спортивных направлений, представляющих классику и современность. Проект вдохновлен легендарными «Русскими сезонами» Сергея Дягилева. Инициатором проекта стала команда концертного агентства «Апельсин-Концерт», которая на протяжении 10 лет входит в топ московских организаторов массовых мероприятий.

В Подмосковье представления пройдут:

2 января — г. Подольск, «ЛД Витязь», сеансы 13:00 и 18:00;

3 января — г. Балашиха, «Арена Балашиха», сеансы 13:00 и 18:00;

4 января — г. Мытищи, «Арена Мытищи», сеансы 13:00 и 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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