В Подмосковье подвели итоги работы по аттестации экскурсоводов за октябрь

В рамках предоставления государственной услуги «Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков» в октябре 2025 года в министерство культуры и туризма Московской области поступило 47 заявлений, что в 3,5 раза больше чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре аттестационная комиссия экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков Московской области провела 2 заседания, на которых было аттестовано 19 экскурсоводов (гидов), из них:

8 человек по территории всей Московской области;

11 человек по территории муниципальных образований Московской области (Наро-Фоминский г. о. — 4; г. о. Кашира — 3; Волоколамский м. о. — 1; г. о. Подольск — 1; Одинцовский г. о. — 1; м. о. Чехов — 1).

Интерес к получению государственной услуги в настоящее время заметно повысился — на рассмотрении находятся еще 38 заявлений.

До конца года запланированы еще 4 заседания аттестационной комиссии, которые пройдут 13 и 27 ноября, а также 11 и 18 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.