В Подмосковье определили победителей премии «Служении общему благу»

15 июля, в День памяти А. П. Чехова, в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, состоится торжественная церемония награждения лауреатов VIII областной премии имени А. П. Чехова «Служение общему благу», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Премия, учрежденная в год 150-летия Антона Павловича Чехова, призвана выявлять и поощрять лучших людей Подмосковья, которые не мыслят свою жизнь без служения общему благу.

За годы существования премии был отмечен 21 житель Подмосковья, это люди самых разных профессий: учителя, врачи, журналисты, краеведы, писатели, художники, священнослужители и другие, чей многолетний труд направлен на помощь людям.

В этом году в конкурсную комиссию поступило более 30 заявок от жителей Подмосковья. Рассмотрение заявок осуществлялось в соответствии со следующими критериями:

социальная значимость деятельности соискателя премии

общественное признание заслуг соискателя премии

профессиональная оценка деятельности соискателя

вклад в развитие социальной сферы Московской области

Конкурсной комиссией по присуждению областной премии имени А. П. Чехова «Служение общему благу» были определены три победителя:

Денисов Александр Евгеньевич, краевед из г. Коломны.

Краеведением Александр Денисов занимается более 40 лет. В 1986 году по его инициативе при библиотеке имени И. И. Лажечникова был организован Коломенский клуб краеведов, и вот уже 39 лет Александр Евгеньевич является его бессменным руководителем. Кроме того, на его счету более 80 книг по истории Коломенского края.

Результаты своих исследований по истории Коломенского края Александр Денисов использовал при создании экспозиции единственного в Московской области Музея истории ЖКХ Коломны. Экспозиция была удачно вписана в здание с железобетонным резервуаром для артезианской воды 1902 года постройки и рассказывает об истории города Коломны, показывая место в ней жилищно-коммунального хозяйства.

Соколов Андрей Андреевич, директор Истринского муниципального драматического театра, старейшего театра Подмосковья.

По проекту Андрея Андреевича и под его непосредственным руководством с 2011 по 2014 год в историческом здании театра были проведены реконструкция и капитальный ремонт, тогда же сформировались стабильно работающая труппа и разнообразный репертуар. Позднее под руководством Андрея Андреевича и на средства благотворителей была возведена летняя театральная сцена.

В 2018 году у исторического фасада театра по инициативе Соколова был установлен монументальный памятник А. П. Чехову работы известного российского скульптора, народного художника РФ Владимира Суровцева.

Кроме того, в 2022–2023 годах Андрей Андреевич стал одним из инициаторов создания и авторов утраченного декора фасада театра и памятной доски. Памятная доска «Августейшая сестра милосердия» установлена на фасаде Истринского драматического театра в память о лазарете для раненых воинов времен Первой мировой войны.

Также Андрей Соколов разработал проект Молодежного театрального лагеря «М’Арт», который ежегодно проводится театром на территории Истринского водохранилища с привлечением педагогов ведущих театральных вузов столицы.

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ».

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», бессменным художественным руководителем которого является заслуженный артист России Игорь Александрович Шаповалов, — это профессиональный репертуарный театр, который имеет активную социальную позицию и реализует проекты, среди которых «ФЭСТ — ВРАЧАМ», «ФЭСТ — Детям Донбасса».

Театр также организовал агитбригады, которые выступают с концертами в госпиталях Москвы и Московской области перед участниками СВО, проходящими реабилитацию после ранений.

А для привлечения внимания населения к проблеме донорства костного мозга коллективом театра «ФЭСТ» был создан спектакль-проект «Взломанный». Постановка затрагивает тяжелую тему онкозаболеваний.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.