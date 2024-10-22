В Подмосковье обсудили развитие народных художественных промыслов

В понедельник, 21 октября, в доме правительства Московской области, г. о. Красногорск, состоялась встреча, на которой обсуждались вопросы развития народных художественных промыслов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

Во встрече приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков, сопредседатель общественного движения по поддержке мастеров народных художественных промыслов и традиционных ремесел Татьяна Кравчук, представители «Союза гжельских мастеров» и потомственный художник Жостовского промысла.

Серьезной задачей является разработка системы мероприятий, направленных на популяризацию НХП. Одним из важных пунктов, обсуждаемых на встрече, стали меры поддержки мастеров и молодых специалистов в сфере народных художественных промыслов, а также создание наиболее комфортных условий для их деятельности.

«Уникальные предметы, которые создают мастера НХП — это результат кропотливого ручного труда. И одна из наших основных целей сейчас — сделать максимально удобным и комфортным процесс оформления заявок в художественно-экспертный совет Московской области по народным художественным промыслам, чтобы мастера могли больше времени тратить на творчество, а не на подачу документов. Необходимо повышать уровень взаимодействия между министерством и мастерами, между художниками и предприятиями», — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На территории Подмосковья в настоящее время действуют 19 предприятий НХП и три производителя по таким видам промыслов как миниатюрная лаковая живопись, производство художественной керамики, декоративная роспись по металлу, производство художественных платочных изделий с печатным авторским рисунком, художественная обработка дерева и другие. Специалистов для них готовят четыре высших учебных заведения, расположенных на территории Московской области. На базе подмосковных предприятий НХП работают 13 музеев с экспозицией, проводятся экскурсии по производству и мастер-классы. На предприятиях народных промыслов работают порядка 1 300 специалистов. Лидеры по объему производства: Павловопосадкая платочная мануфактура, Дулевский фарфоровый завод, Жостовская фабрика, фабрика «Елочка» в Клину (производство елочных игрушек), Гжельский фарфоровый завод.

«Подмосковье является лидером в сфере НХП. 11 подмосковных предприятий включены в федеральный перечень и получают поддержку из федерального бюджета. Такие изделия как гжельский фарфор, павловопосадские платки, жостовские подносы, федоскинские шкатулки, дулевский и вербилковский фарфор широко известны не только в России, но и по всему миру», — отметил депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

Как напомнили в министерстве культуры и туризма Подмосковья, в регионе работает художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам. Он ведет деятельность с 2001 года. На сегодняшний день в его состав входят 14 экспертов в различных сферах искусства и культурного наследия. Ежегодно проходят заседания, на которых производится экспертная оценка представленных на экспертизу изделий и их отнесение к изделиям НХП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.