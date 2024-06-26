В Подмосковье началась выставка пейзажей из собрания Русского музея

В Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника 25 июня состоялось торжественное открытие выставки «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX вв. из собрания Русского музея». В рамках экспозиции будут представлены произведения художников разных эпох и направлений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

«Сотрудничество Русского музея и Звенигородского музея-заповедника продолжается, и посетители видят его плоды — уже вторую выставку в пространстве Звенигородского Манежа, который мы открывали после долгой и бережной реставрации всего чуть более года назад — весной 2023 года. Площадка становится популярным местом притяжения на культурной карте Подмосковья. Благодарю Русский музей за последовательную и продуктивную совместную работу. Это пример современного, очень полезного взаимодействия большой федеральной музейной институции и регионального музея — во благо популяризации русского художественного наследия», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В рамках выставки гости смогут ознакомиться с более чем 40 произведениями мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Среди полотен представлены пейзажи Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей, которые объединены по сюжетам в разделы.

«Это наш второй проект с Русским музеем и хотелось бы подчеркнуть, что обе выставки посвящены природе. Звенигород окружен природой, и мы, как музей, рассказываем о том, как прекрасно наше ближнее Подмосковье. Мы будем продолжать говорить о традициях сбережения не только природы, но и памятников, а также объектов культурного наследия, потому что для Звенигорода это по-прежнему очень важно», — отметила директор звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова.

Экспозиция посвящена не только теме национальной пейзажной живописи, но и представляет целое повествование о переменчивости природных явлений. Она поделена на разделы. Так, зрители смогут ознакомиться с полотнами, на которых изображены гроза и радуга, закаты и рассветы, лунная ночь и солнечные дни, а также с произведениями с изображением стихии воды.

«Выставка посвящена пейзажу, но она не обычная. Каждая картина в ней — это частичка души и художественного переживания автора. Мы можем говорить так о любых картинах, но об этих — особенно. Экспозиция объединила в себе старую русскую школу и современную школу живописи конца XX и начала XXI века. Здесь вы увидите шедевры Русского музея и даже произведения, которые специально отреставрировали для выставки „Преображенная природа“. Это настоящий живописный праздник», — рассказал куратор выставки Сергей Криводенченков.

К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.

Проект завершится 12 января 2025 года. Подробности — на сайте.

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