В Подмосковье 25 сентября отметят день писателя Лажечникова

25 сентября в исторической Усадьбе купцов Лажечниковых в Коломне состоится торжественное мероприятие, посвященное 235-летию со дня рождения писателя-романиста Ивана Ивановича Лажечникова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Первый русский романист Иван Лажечников — уроженец Коломны. В городе его именем названа главная туристическая улица, а также здесь находится единственный музей писателя в России. Усадьба купцов Лажечниковых является памятником истории и культуры середины ХVIII — ХIХ веков.

Гости мероприятия смогут погрузиться в атмосферу эпохи и познакомиться с жизнью и творчеством писателя-романиста. Посетителей ждет научно-практическая конференция «Лажечников вчера и сегодня: взгляд через издание сборника „Дом Лажечникова“» и творческая встреча «И восстанут на Россию три державы… Крымская война в русской поэзии», на которой доктор филологических наук Алексей Федоров раскроет тайны биографии и творчества Ивана Ивановича Лажечникова, а народный артист России Виктор Никитин прочтет отрывки из его произведений.

Усадьба купцов Лажечниковых — уникальный исторический памятник XVIII–XIX веков, где писатель провел детские и юношеские годы.

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный. 6+

Адрес проведения: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 192а, 194, Усадьба купцов Лажечниковых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.