В Подмосковье 21 июня начнется юбилейный фестиваль Чайковского

В государственном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин 21 июня стартует X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Проект является одним из главных летних культурных событий страны, реализуемым в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Художественным руководителем фестиваля является Герой Труда РФ и народный артист СССР Юрий Башмет. В оргкомитет фестиваля также входят такие выдающиеся деятели искусства, как Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе, Евгений Миронов и многие другие. Постоянными участниками проекта являются ведущие музыкальные и драматические театры России, оперные и балетные артисты, а также представители академического и джазового искусства.

Одной из важных особенностей фестиваля является проведение концертов под открытым небом. Музыканты представляют свое творчество на открытой площадке Большой поляны Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского.

В этом году в программе фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в Клину. Международная музыкальная академия для одаренных детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Также гости смогут посетить концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

На сцене свое творчество представят Денис Мацуев, Симона Кермес, Евгений Миронов, Светлана Захарова, Александра Урсуляк, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Пелагея, оркестр Государственного академического Большого театра, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», а также молодые музыканты — лауреаты международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Фестиваль завершится 30 июня 2024 года. Приобрести билеты можно на сайте музея.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и Министерства культуры и туризма Московской области и администрации г. о. Клин.

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