В Подмосковье 2 августа пройдет кофейный фестиваль

2 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, состоится праздник для любителей кофе «Кофемания в Мелихове». Участников мероприятия ждут мастер-классы по приготовлению кофе и кофейных напитков, а также соревнования по угадыванию ароматов и эксперименты со специями для кофе. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Как известно, Антон Павлович был большим любителем кофе и сам варил его каждое утро. «Встаю я ежедневно в 5 часов утра и собственноручно варю себе кофе…» — писал Чехов в письме. В музее-заповеднике решили продолжить эту традицию праздником «Кофемания в Мелихове».

Гостей будут учить готовить кофе и напитки на его основе. Об этом расскажет директор школы бариста Choose Валерия Череватова, а Михаил Веденеев, независимый эксперт лиги барменов России, проведет мастер-класс по альтернативным способам заваривание кофе.

В музыкальной программе «Музыка со вкусом кофе» прозвучат мировые хиты в исполнении лауреата международных конкурсов Елизаветы Гореловой и джазового трио Юрия Псянчина.

Артисты мелиховского театра «Чеховская студия» покажут инсценировки по произведениям А. П. Чехова.

В творческой зоне фестиваля, где будут работать многочисленные мастер-классы, можно будет смастерить различные сувениры, а на площадке «Кофейные истории» — приобрести кофе и не только. Для ярких фото на память будет работать тематическая фотозона.

Завершится праздник спектаклем от творческой компании Grand Bureau «Рассказы на чемодане: посвящение женщинам», размышляющим о проблемах современных женщин, семейных отношениях и гонке за успехом. Режиссер спектакля — Гааз Эрвин Петерович.

Начало фестиваля в 12:00.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

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