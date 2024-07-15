В Подмосковье 18 июля откроется выставка работ Франсиско Гойя

18 июля в музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль» открывается выставка работ Франсиско Гойи «Я сам видел это…». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Экспонаты предоставил Музей истории современной России. Это вторая часть проекта, осуществляемого в рамках сотрудничества между двумя музеями. В прошлом году посетители Музейно-выставочного комплекса Дмитровского кремля увидели серию офортов «Капричос» и «Пословицы».

На выставке будут представлены офорты серий «Бедствия войны» (80 листов) и «Тавромахия» (копии 15 листов). «Бедствия войны» были созданы в 1810–1815 годы во время народно-освободительных войн против наполеоновского нашествия и первой Испанской революции. Гойя изобразил своих соотечественников в период общественного подъема, мужественного противостояния врагу, бед и утрат. Новаторство художника проявляется в видении войны как всеобщего бедствия, а не череды великих сражений и громких побед.

Серия «Тавромахия» была создана в 1815 году. Гойя задумывал эти офорты как иллюстрации к произведению Николаса Фернандеса де Моратина «Исторический трактат о происхождении и развитии корриды в Испании» (1777 года). Однако впоследствии автор пересмотрел первоначальный замысел и дополнил сюжетный ряд личными впечатлениями и воспоминаниями о корриде. Гойя облек бои быков в трагическую форму, показывая зрителю жестокие игры со смертью знаменитых тореро своего времени, игру человеческих эмоций в моменты близости к гибели и торжества победы.

Работа выставки продлится до 10 сентября. Телефон для справок: +7 (495) 993-74-13.

Посмотреть экспозицию можно по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 17

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