В Подмосковье 14 марта пройдет концерт Валентина Малинина

Фортепианный концерт молодого композитора и пианиста Валентина Малинина состоится 14 марта в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Подмосковье. В программе — произведения Шопена, Дебюсси и Рахманинова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт пройдет в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского. Начало в 17.00, возрастное ограничение 6+.

Валентин Малинин — лучший выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского 2025 года. Он является обладателем второй премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени Чайковского, победителем конкурса пианистов French Riviera Masters — 2025 в Ницце и XXV Международного конкурса имени Скрябина в Италии, а также лауреатом конкурса имени Ферруччо Бузони.

Музыкант сотрудничает с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова, Российским национальным оркестром и Национальным филармоническим оркестром России. Он выступал с дирижерами Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым, Юрием Симоновым, Александром Рудиным, Дмитрием Юровским, Владимиром Полянским и Мигелем Вальдивьесо.

С восьми лет Малинин занимается композицией под руководством члена союза композиторов России Карины Барас. В настоящее время он продолжает обучение в Московской консерватории в классе композиции Александра Чайковского. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.