В Подмоскоье открылась выставка фотоаппаратов

12 июля отмечался День фотографа, а 19 августа будут праздновать Всемирный день фотографии.

Первая в мире фотография появилась почти 200 лет назад — в 1826 году. Но попытки сделать снимок предпринимались и раньше. Первым практическим успехом на пути к появлению фотографии стало изобретение гелиографии Нисефором Ньепсом. Изображение, известное как «Вид из окна в Ле Гра», было создано с помощью камеры-обскуры на пластинке, покрытой тонким слоем битума. В 1839 году изобретатель Луи Дагер на заседании Академии наук в Париже продемонстрировал общественности первый официально признанный фотоснимок. Первый русский фотограф Алексей Греков освоил способ получения негативного изображения на бумаге (калотипию).

Ружане и гости города могут увидеть в музее модели фотоаппаратов прошлого века. Это известные «Зенит», «Москва-2», «Фотокор» и другие марки. Выставка будет работать до конца августа.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.