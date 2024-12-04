В пятом сезоне проекта «Театральный поединок» победила команда из Ликино-Дулева

30 ноября в Московском губернском театре завершился пятый сезон молодежного проекта «Театральный поединок». На финал проекта собрались все участники сезона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Для юных артистов в течение дня проходила образовательная программа, состоящая из мастер-классов, тренингов, творческих встреч. Для руководителей коллективов прошла образовательная конференция «Лаборатория театра».

В финале встретились команды ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (г. Орехово-Зуево); театральная студия ArtRise (г. Ликино-Дулево); детская театральная школа «Семь Я» (г.о. Долгопрудный).

Судило встречу жюри в составе директора департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ Елены Харламовой, профессора ГИТИС, режиссера, педагога, художественного руководителя Московского областного театра драмы и комедии Михаила Чумаченко, профессора Театрального института им. Бориса Щукина, заслуженного деятеля искусств РФ Валентины Николаенко, актера театра и кино, режиссера и педагога, художественного руководителя Московского детского музыкального театра «Экспромт», основателя и художественного руководителя ДМТЮА, профессора ВГИК, заслуженного артиста РФ Александра Федорова, актера, режиссера, педагога, художественного руководителя Московского театрального колледжа им. Л. А. Филатова Юрия Кравца, музыканта и актера Александра Асташенка, актера театра и кино, режиссера, педагога, директора музея МХАТ, заслуженного артиста РФ Павла Ващилина, актера театра и кино, телеведущего, режиссера, продюсера Сергея Друзьяка.

Ведущим финала стал актер театра и кино, тренер по актерской импровизации, ведущий и рефери молодежного проекта «Театральный поединок» Михаил Грищенко.

Все команды в ходе встречи проявили незаурядное импровизационное мастерство, энергию и единство. По итогам игры победила команда театральной студии ArtRise из Ликино-Дулева. На втором месте оказалась детская театральная школа «Семь Я» из Долгопрудного. Третье место заняла команда ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» из Орехово-Зуева.

Во втором отделении праздничного вечера поздравить проект на сцену вышли друзья и партнеры. Студенты ГУЦЭИ им. М. Н. Румянцева-Карандаша представили зрителям свое искусство в жанре иллюзионизма, жонглирования и степа. Артист МГТ Антон Соколов выступил с песней. Финальную песню проекта исполнил коллектив-участник прошлых сезонов «Театральный экспресс» из детской музыкальной школы № 2 г. о. Люберцы, а один из членов жюри Александр Асташенок представил премьеру своей новогодней песни.

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