сегодня в 14:24

В Петербурге устанавливают украшения к китайскому Новому году

Мастера из Китая начали монтаж праздничных фигур и фонариков на стрелке Заячьего острова в Петербурге в преддверии китайского Нового года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фигуры и фонарики были доставлены морем из провинции Сычуань, которая считается родиной китайских фонариков.

В числе праздничных композиций — красная лошадь, символ наступающего года по китайскому календарю, традиционные для праздника феникс и дракон.

Мастера пояснили, что все элементы выполнены в соответствии с китайскими традициями. Завершить монтаж планируется 16 февраля, а украшения будут радовать гостей острова еще две недели.

Китайский Новый год в этом году отмечается с 17 февраля по 3 марта.

