В Петербурге начнут водить бесплатные экскурсии по Александровскому саду

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Бесплатные экскурсии по Александровскому саду будут водить до 28 июня

В Санкт-Петербурге с 14 июня начнут водить бесплатные получасовые экскурсии по Александровскому саду. Экскурсии будут проходить две недели, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Показом сада для гостей и жителей Северной столицы займется фонарщик с Одесской улицы. Экскурсии будут проводиться с 17:30 до 21:30 с 14 до 28 июня.

«Фонарщик расскажет, с каких времен фонари рассеивают ночную тьму, как выглядели газовые источники света и кто продолжает дело Петра I сегодня», — рассказали в Смольном.

Для прохождения экскурсии туристам надо подойти к памятнику Николаю Пржевальскому.