В Павловском Посаде состоится открытие выставки Марии Пак 15 сентября

Это не только замечательный художник, но и лауреат многочисленных профессиональных премий в области монументального искусства и живописи, доцент кафедры живописи и композиции МГАХИ имени В. И. Сурикова.

Выставка станковых работ Марии Пак в Доме Широкова — большой подарок для жителей и гостей Павловского Посада, и уникальная возможность соприкоснуться с личным творческим пространством мастера, с его индивидуальной поэтикой и стилистикой. Живописные произведения, представленные на выставке, носят камерный характер. Основанные на личных воспоминаниях и впечатлениях от поездок и путешествий, от окружающих пейзажей, от случайно выхваченных фрагментов действительности, эти работы раскрывают перед зрителем целую гамму знакомых, узнаваемых мотивов, находящих свой отклик в душе каждого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.