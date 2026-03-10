В Павловском Посаде прошел концерт Юрия Филатова к 8 Марта

В программе прозвучали популярные песни, которые зрители встречали теплыми аплодисментами. Многие гости подпевали артисту, создавая атмосферу настоящего весеннего праздника несмотря на прохладную погоду.

Вместе с Юрием Филатовым на сцене выступила Анна Попова. Артисты представили яркие и душевные номера, подарив публике положительные эмоции и хорошее настроение. Концерт стал завершением череды праздничных мероприятий.

«Несмотря на холодную погоду, городской парк был наполнен благодарными слушателями. Вместе пели, танцевали и радовались. По словам Юрия, он никогда не выступал в парке при таком количестве зрителей. Решено открыть теплый сезон именно его концертом», — отметили сотрудники парка.

Они подчеркнули, что выступление собрало большое число зрителей и оставило у гостей самые теплые впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.