В Павловском Посаде прошел концерт «Дарим музыку»

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью

В воскресенье, 21 сентября, в Доме Культуры «Октябрь» в Павловском Посаде с выездным концертом «Дарим музыку» выступили творческие коллективы Дома культуры «Филимоновский».

В этот день на сцене зажигали: «Крутые дамы», «Смайл», «Стелла», а так же Руслан Бабаев, Александр и Евгения Летягины, Валерия Степанюк, Дарья Орлова, Валентина Шмакова, Юлия Маркина, Виктория Тимонина, Инна Панфилова, Виктория Петракова, Мирослав Вощанкин, Варвара Магомедова, Мария Грицишина, Веста Маркина и Элина Найденова.

Хореографическая студия «Ультра» внесла ярких красок и энергии в незабываемое шоу.

В концерте прозвучали всем известные хиты и малознакомые песни. Зрители благодарили артистов аплодисментами и криками «Браво».

«Гастроли удались на славу. Наши артисты зажгли по-кустовски: с энергией, профессионально, с любовью к сцене и зрителям!» — отметили сотрудники Дома культуры «Филимоновский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.