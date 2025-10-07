В Павловском Посаде пройдет фестиваль «День русской набойки»

17 и 18 октября в «Музее истории русского платка и шали», Павлово-Посадский г. о., в седьмой раз пройдет фестиваль «День русской набойки. Ремесло как искусство». Фестиваль проводится с целью показать красоту ремесла, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Павловский Посад — один из старейших сохранившихся центров производства набивных платков и шалей, имеющий свои собственные традиции этого промысла.

Гости праздника смогут попробовать себя в качестве набойщика рисунка на ткань и создать на память сувенирный платок или салфетку со своей неповторимой композицией и рисунком. Свое мастерство на фестивале продемонстрируют мастера по кубовой и верховой набойке из Москвы, Эстонии, Санкт-Петербурга, Электростали и других городов.

В программе фестиваля круглый стол на тему фестиваля, открытие выставки «Русская набойка. Ремесло как искусство», мастер-классы, ярмарка мастеров, дефиле и «Шоу платков». Также состоятся показы коллекций одежды современных дизайнеров и реконструкции русских народных костюмов с использованием декорированных тканей кубовой набойки. Завершится фестиваль концертной программой с участием творческих коллективов округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.