сегодня в 13:30

В Павловском Посаде открывается выставка Ольги Лапшиной в «Доме Широкова»

28 января в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде стартует выставка живописи и графики Ольги Лапшиной «Россия – Родина моя». Экспозиция продлится до 12 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 28 января открывается выставка работ члена Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО Ольги Лапшиной. Экспозиция знакомит посетителей с 24 произведениями художницы, выполненными в разные периоды и техниках.

Гости смогут увидеть классические гравюры, натурные этюды и картины. Особое место занимает техника цветной линогравюры, которую Ольга Лапшина унаследовала от своего деда, известного графика Александра Иглина. Эта техника практически утрачена, а работы, напечатанные вручную, представляют особую ценность.

Кроме живописи и графики, на выставке представлена коллекция одежды, созданная Ольгой Лапшиной под вдохновением павловопосадских платков. Экспозиция будет работать до 12 марта по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 9.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.