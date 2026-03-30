В Павловском Посаде 4 апреля пройдет конкурс «Парад-Алле»

Областной конкурс циркового искусства «Парад-Алле» пройдет 4 апреля 2026 года во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском округе. В нем примут участие детские и молодежные цирковые коллективы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс объединит любительские цирковые коллективы и отдельных исполнителей из муниципальных учреждений культуры Московской области. Возраст участников — от 5 до 20 лет. Программа включает две номинации: «Лучший творческий коллектив» численностью до 30 человек и «Лучший исполнитель в жанре» для солистов и дуэтов. Смотр пройдет в два этапа: сначала жюри проведет заочный отбор по видеоматериалам, затем состоится очный финальный тур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.