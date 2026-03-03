В Павлово-Посадском округе утвердили охрану домов Баранова
Фото - © ГУКН
В рабочем поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа утвердили предмет охраны комплекса домов фабриканта Баранова конца XIX – начала XX веков. Решение закрепляет перечень историко-архитектурных элементов, подлежащих обязательному сохранению, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.
Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс домов фабриканта Баранова». Здания расположены на улице Маяковского, 136 и 138.
Документ определяет совокупность характеристик, которые подлежат обязательному сохранению. Для дома №136 закреплены его местоположение и градостроительная роль как элемента, формирующего планировочную и композиционно-пространственную структуру центральной части поселка. Также охране подлежит объемно-пространственная композиция — двухэтажное Г-образное в плане здание с установленными высотными отметками по венчающему карнизу.
В перечень охраняемых элементов включены архитектурно-художественное оформление фасадов конца XIX – начала XX веков: оконные проемы с лучковыми и прямоугольными завершениями, кирпичные лопатки, штукатурные рамочные наличники с «замками», деревянные фигурные наличники с прямыми сандриками, междуэтажный кирпичный карниз с сухариками и профилированный деревянный венчающий карниз с фризом.
Под государственную охрану также взяты конфигурация вальмовой крыши и слухового окна, планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий, а также материалы несущих конструкций — кирпич и дерево. Утверждение предмета охраны создает правовые основания для проведения работ только при сохранении подлинных характеристик памятника.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.
«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.