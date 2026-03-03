В Павлово-Посадском округе утвердили охрану домов Баранова

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс домов фабриканта Баранова». Здания расположены на улице Маяковского, 136 и 138.

Документ определяет совокупность характеристик, которые подлежат обязательному сохранению. Для дома №136 закреплены его местоположение и градостроительная роль как элемента, формирующего планировочную и композиционно-пространственную структуру центральной части поселка. Также охране подлежит объемно-пространственная композиция — двухэтажное Г-образное в плане здание с установленными высотными отметками по венчающему карнизу.

В перечень охраняемых элементов включены архитектурно-художественное оформление фасадов конца XIX – начала XX веков: оконные проемы с лучковыми и прямоугольными завершениями, кирпичные лопатки, штукатурные рамочные наличники с «замками», деревянные фигурные наличники с прямыми сандриками, междуэтажный кирпичный карниз с сухариками и профилированный деревянный венчающий карниз с фризом.

Под государственную охрану также взяты конфигурация вальмовой крыши и слухового окна, планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий, а также материалы несущих конструкций — кирпич и дерево. Утверждение предмета охраны создает правовые основания для проведения работ только при сохранении подлинных характеристик памятника.

