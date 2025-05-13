В Павлово-Посадском округе развивается киноиндустрия

Подмосковье все чаще выбирают для съемок российского полнометражного кино. Уникальные локации в регионе привлекают кинематографистов — здесь снимают как исторические драмы, так и современные блокбастеры, передает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.

Одним из самых востребованных мест стал военно-исторический парк «Гарнизон-А» в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа.

Бывший пионерлагерь преобразован в декорации города 40-х годов. На его территории располагаются блиндаж, оружейная, тир и костюмерная. Это по сути музей под открытым небом, где создаются фильмы, посвящённые военной тематике, а также событиям специальной военной операции.

На днях площадку посетил депутат Государственной Думы Геннадий Панин и Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов. Их впечатлил масштаб находящейся здесь коллекции военной техники — от советской до иностранных моделей и подлинных машин Великой Отечественной войны. Многие экспонаты — раритеты, некоторые собраны специально для фильмов. Везде, где возникает необходимость, для съёмок создают точные копии техники: если нужно, чтобы машина могла стрелять — специалисты мастерят и зарядное оборудование.

В «Гарнизоне-А» работают профессиональные пиротехники и консультанты для исторической достоверности фильмов, а в оружейной представлено оружие разных эпох. Сотрудники парка и местные жители часто участвуют в массовых сценах, помогая создавать правдоподобную атмосферу.

Кроме съёмочной площадки, «Гарнизон-А» — это и многофункциональный центр для активного досуга. Здесь проходят курсы молодого бойца, пулемётные и артиллерийские курсы, а также военно-исторические реконструкции. Парк открыт для гостей и становится точкой притяжения не только для киноиндустрии, но и для всех любителей истории и активного отдыха на природе.

Благодаря таким площадкам, как «Гарнизон-А», Подмосковье продолжает укреплять свои позиции как центр кинопроизводства и культурного туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.