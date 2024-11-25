В парке Лотошина стартует зимний сезон 1 декабря

Уже в это воскресенье, 1 декабря, в 13:00 Лотошинский парк культуры и отдыха превратится в волшебную сказку — парк приглашает всех желающих открыть зимний сезон вместе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудница лотошинского парка Марина Васильева отметила, что гостей парка ждут творческие мастер-классы, развлекательная театрализованная программа, открытие почты Деда Мороза, зажжение иллюминации и море позитива.

«Если вы еще не поймали новогоднее настроение, тогда приглашаем вас на открытие зимнего сезона в Лотошинский парк культуры и отдыха. «Зима в Подмосковье» обещает быть насыщенной и запоминающейся! Приходите за волшебной атмосферой, принимайте участие в праздничной программе и получайте яркие впечатления», — сказала Марина Васильева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.