В парках Подмосковья 26 июля предлагают провести спортивную субботу

26 июля более чем в 60 парках Московской области пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк». Гостей ждут открытые тренировки по фитнес-йоге, показательные выступления по воркауту, тренировки по единоборствам, дыхательные практики, подвижные игры для детей и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в городском парке Каширы все желающие смогут сдать нормы ГТО и посетить йогу смеха, стритбол, дартс и бадминтон. Завершится мероприятие праздничной концертной программой детских творческих коллективов.

В парке «Солнечный берег» поселка Запрудня, Талдомский г. о., мероприятие начнется с общей разминки. Затем для гостей проведут дыхательную практику, тренировку по фитнесу и соревнования по прыжкам на скакалке. Юных гостей пригласят принять участие в подвижных играх. Украшением спортивного мероприятия станет концертная программа «Музыкальный марафон».

В парке им. В. Талалихина в Подольске гостей ждут показательные выступления по воркауту, открытая тренировка по воздушно-силовой атлетике, подвижные игры для детей, мастер-класс по скандинавской ходьбе и открытая зона для занятий гимнастикой. Особенностью мероприятия станет спортивно-танцевальный флешмоб.

Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске организует для посетителей фотовыставку мотивирующих постеров спортсменов округа, а также проведет открытые тренировки по зумбе, йоге и тайскому боксу. Для юных гостей проведут подвижные игры «К стартам готовы» и творческий мастер-класс. Завершится мероприятие концертной программой.

Городской парк Ивантеевки приглашает гостей на мастер-классы по здоровью зубов, танцам и смешанным единоборствам. Помимо этого, все желающие смогут посетить занятия по йоге, боксу, пилатесу и скандинавской ходьбе или сыграть в футбол и волейбол.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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