В парках Люберец пройдет День добровольца и концерт ко Дню народного единства

На текущей неделе в парках городского округа Люберцы отметят День добровольца, а также состоится концертная программа, посвященная Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Наташинском парке 29 октября состоится День добровольца. Мероприятие организовано центром поддержки участников СВО и их семей (г.о. Люберцы) при содействии благотворительных сообществ округа и Дирекции парков. В программе: музыкальный концерт, лекторий, творческий мастер-класс по созданию оберега, гуманитарный сбор помощи, квест по парку. 31 октября в 15:00 на центральной площади состоится окружной концерт ко Дню народного единства с участием творческих коллективов округа. 1 ноября с 8:30 до 10:00 пройдут спортивные мероприятия: разминка, забег с 5 верст Наташинский, игра в шахматы.

30 октября Центральном парке в творческой резиденции пройдет мастер-класс по созданию поделки из бумаги от Театра кукол «Радуга». 31 октября с 10:00 до 11:20 у малой сцены пройдут спортивные и танцевальные активности для участников проекта «Активное долголетие». С 11:30 в творческой резиденции состоится мастер-класс по изобразительному искусству для детей и взрослых.

31 октября, на «Лесной опушке» с 12:00 до 14:00 пройдет фотовыставка «История футбола», а также спортивные активности, игра в шахматы и танцевальная дискотека с современными детскими песнями. В субботу, 1 ноября, приглашаются начинающие, продолжающие и профессиональные бегуны на забег с 5 верст Томилинский. Также в забеге могут принять участие дети и люди с ОВЗ.

2 ноября в парке «Малаховское озеро» детей и их родителей ждут спортивные мероприятия: разминка, эстафеты, игры с мячом. Также пройдет игровая программа и познавательная викторина.

Мероприятия могут быть перенесены или отменены в связи с дождливой погодой. За изменениями в расписании активностей можно следить в социальных сетях Люберецких парков: ВК, ТГ, ОК.

Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.