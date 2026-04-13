В парках Коломны пройдут лекции о кремле и космические игры

Парки городского округа Коломна подготовили на этой неделе спортивные, познавательные и патриотические мероприятия для детей и взрослых. Жителей приглашают на пробежки, мастер-классы и тематические встречи с 13 по 19 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В озерском парке «Сосновый бор» любителей активного отдыха ждут на пробежки 13 и 15 апреля с 13.00 до 13.30, 17 апреля с 11.00 до 12.20 и 18 апреля с 11.00 до 12.20. В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне занятия пройдут 15 апреля с 13.00 до 14.20, 16 апреля с 16.00 до 17.00 и 18 апреля с 11.40 до 13.00.

В парке Мира в Коломне 16 апреля с 9.00 до 10.00 состоится тренировка по общей физической подготовке. В субботу, 18 апреля, запланированы занятия с 9.00 до 9.50 и с 11.00 до 12.20, а 19 апреля с 11.00 до 11.30 пройдет очередная встреча участников бегового сообщества «5 верст».

В программу выходных также вошли мастер-класс «Космический карнавал», беседа об истории коломенского кремля, акция «Движение без опасности», выставка «Без срока давности. Геноцид советского народа» и познавательная встреча «Наш культурный код». Все мероприятия рассчитаны на аудиторию 0+.

