В парках Домодедова с 16 по 22 марта пройдут игры и мастер-классы

С 16 по 22 марта в парках Домодедова запланирована серия мероприятий для детей и взрослых. Жителей ждут спортивные игры, творческие мастерские, спектакли и встречи клубов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду и четверг программы пройдут в лесопарке «Городской лес». С 11:30 начнутся подвижные игры и спортивная программа, а с 12:00 — игровые занятия для детей. В 12:35 откроется творческая мастерская «Умелые ручки». Все активности организуют на детской площадке.

В пятницу в досуговом центре парка «Елочки» состоится встреча волонтерского клуба, где расскажут о действующих инициативах. Затем пройдет мастер-класс по аниматорскому искусству. В субботу на центральной площади парка запланированы эстафеты и командные соревнования, а вечером — танцевальные флешмобы и караоке. В этот же день в «Городском лесу» стартует забег «5 верст» и тренировка по нейрофитнесу.

В парке «Взлет» 21 марта у кафе Gate 88 организуют игровую программу для детей с конкурсами и эстафетами. В лесопарке «Гальчино» пройдет мастер-класс «Лесная мастерская» и встреча туристического клуба «Приходи ходить». В воскресенье в «Елочках» покажут кукольный спектакль и проведут подвижные игры. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.