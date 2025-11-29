В Орехово-Зуевском округе прошли Рождественские чтения

В Орехово-Зуевском округе 28 ноября состоялись XXXIV Рождественские чтения «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Местом их проведения впервые стал Никольский храм. Главная тема чтений — сила подлинного просвещения, которое зажигает сердце и формирует личность, способную отличить добро от зла, правду от лжи.

На торжественной части Благодарственные письма главы округа и Почетные грамоты Орехово-Зуевского благочиния вручили педагогам и священнослужителям, которые внесли большой вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

В числе тех, кто в этот день представили свои доклады, были ветеран СВО Алексей Грибов и дочь участника спецоперации Валерия Чистова. Алексей рассказал о своей работе и формировании нравственных ориентиров и патриотического сознания школьников через интеграцию начальной военной подготовки, спорта и православной культуры. Валерия представила доклад на тему «Мой папа — мой герой».

