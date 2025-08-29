В Орехово-Зуеве пройдет праздник «Парк знаний»

сегодня в 13:16

Парки Орехово-Зуевского городского округа 1 сентября приглашают жителей и гостей на праздник «Парк знаний», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк 30-летия Победы предложит гостям творческую мастерскую «Территория творчества», анимационную программу «Навстречу знаниям» и зрелищное научное шоу «Химический прорыв». Также запланированы концерт «Школьная симфония», «Урок мира» и беседа про культурный код округа, посвященная творчеству художника Геннадия Спирина.

В парке «Дулевский» города Ликино-Дулево пройдет парад первоклассников и концертная программа «Школьная симфония». Организуют книжную ярмарку, анимационное представление по мотивам сказки о Незнайке, мастерскую хорошего настроения «Арт-сентябрь», мыльное шоу и квест «Дорога знаний».

Дрезненский городской парк встретит гостей праздничной фотозоной, игрой-викториной «Путешествие в страну знаний» и мастер-классом по созданию книжных закладок. Пройдет анимационная программа с воздушным шоу, шоу мыльных пузырей, а также будут работать интерактивные площадки с гигантскими настольными играми.

В парке поселка Авсюнино состоится праздничное шествие «Парад первоклассников», «Урок мира» под открытым небом и флешмоб. Гости смогут проявить свои таланты на творческой площадке и весело провести время на игровой площадке «Школьная перемена».

Парк «Меланж» в городе Куровское предложит посетителям концертную программу «Музыкальный калейдоскоп», тематическую площадку с настольными играми «Переменка», творческую мастерскую и анимационную программу с ростовыми куклами «Навстречу знаниям!»

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.