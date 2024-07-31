В округе Подольск выявлен новый объект археологического наследия

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Главным управлением культурного наследия Московской области в перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект археологического наследия «Культурный слой усадьбы Дубровицы (Участок 1), XVII–XIX вв.» в г. о. Подольск, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории Русской Равнины в XVII–XIX вв. Обнаружена археологическая структура — заглубленные в материковый слой археологические структуры –3 ямы неустановленного назначения, а также фундамент, сложенный из белого камня и кирпича.

Археологические предметы, полученные в ходе локальных земляных работ, представлены фрагментами железных предметов, изразцов, керамических и стеклянных сосудов XVII–XIX вв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.