В Одинцовском округе работают экспозиции скульпторов XX века

Экспозиции, посвященные Нине Коненковой и Анатолию Посядо, работают на постоянной основе в музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Вяземы Одинцовского округа. Посетители могут увидеть произведения деревянной и монументальной скульптуры XX века, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Восточном флигеле усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина с 2018 года действует выставка работ Нины Коненковой (1930–2026). В экспозиции представлены преимущественно деревянные скульптуры и произведения, выполненные на ДСП. Искусство мастера относят к символико-романтическому направлению. Стилистически оно связано с традициями Сергея Коненкова и Степана Эрьзи. Коллекцию музею передали наследники скульптора.

Отдельный зал посвящен творчеству скульптора-анималиста Анатолия Посядо (1908–1987). Здесь представлены работы из бронзы, гипса и майолики. Посядо считался одним из ведущих мастеров советского монументального искусства в области создания конных памятников. Он участвовал в создании монументов Котовскому в Кишиневе, Михаилу Фрунзе в городе Фрунзе и Клименту Ворошилову в Ворошиловграде (ныне Луганск). В экспозиции также можно увидеть работы В.Г. Посядо-Шатуновской.

Выставки имеют возрастное ограничение 0+. Посещение возможно по комплексному билету, доступна оплата «Пушкинской картой». Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок Дома культуры», — уточнил глава Московской области.