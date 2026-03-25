В Одинцовском округе пройдет концерт «Созвездие болеро» 4 апреля

Концерт «Созвездие болеро» состоится 4 апреля в культурном центре имени Любови Орловой в Одинцовском округе в рамках выставки «Рерих. В поисках небесного Звенигорода». Начало в 19.00, возрастное ограничение 6+, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музыкальный вечер приурочен к работе выставки в Звенигородском манеже. В программе прозвучат произведения композиторов, которых особенно ценил Николай Рерих: «Болеро» Мориса Равеля, «Жар-птица» Игоря Стравинского и «Кармен-сюита» Жоржа Бизе в переложении Родиона Щедрина. Также гости услышат «Танец Анитры» Эдварда Грига. Концерт будет сопровождаться конферансом.

Произведения исполнит Дубненский симфонический оркестр. Солист и главный дирижер — лауреат международных конкурсов, скрипач Сергей Поспелов. Коллектив регулярно выступает в Москве на ведущих площадках, включая международный Дом музыки, залы Московской консерватории, колонный зал Дома союзов и московский Дом ученых.

Подробная информация о мероприятии и билеты размещены на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.

