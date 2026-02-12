В Одинцовском округе открылась выставка «Лирика Пушкинских пленэров»

В Восточном флигеле усадьбы Вяземы в Одинцовском округе начала работу выставка «Лирика Пушкинских пленэров». Экспозиция включает около 80 работ современных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных местам, связанным с жизнью Александра Пушкина.

На картинах изображены Захарово и Вяземы, где поэт провел детство, Саввино-Сторожевский монастырь, который семья Пушкиных посещала по праздникам, а также усадьба Остафьево, где Пушкин гостил у Вяземских в 1830-х годах. Организаторы отметили яркость, душевное тепло и жизнерадостность представленных полотен.

Выставка будет открыта для посетителей до 30 марта. Посетить экспозицию можно со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Вход возможен по Пушкинской карте. Билеты доступны онлайн. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.