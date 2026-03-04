сегодня в 17:37

В Одинцовском округе 8 марта покажут спектакль о Чехове и Левитане

Спектакль «Крокодил и Левиафан», посвященный дружбе Антона Чехова и Исаака Левитана, пройдет 8 марта в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском округе Подмосковья. Зрителям представят музыкально-поэтическую постановку о двадцатилетнем общении двух мастеров русской культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музыкально-поэтическое представление раскроет историю душевного родства Антона Павловича Чехова и Исаака Ильича Левитана. В основе спектакля — их письма, личные воспоминания, поэзия и музыка.

Чеховские сюжеты и фрагменты переписки дополнят видеопроекции пейзажей Левитана. Картины станут визуальным отражением эмоций и переживаний героев, позволяя зрителям глубже прочувствовать атмосферу эпохи и характер их дружбы.

Начало показа — в 18:00. Возрастное ограничение 12+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.