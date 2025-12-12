В Одинцовском округе 15 декабря отправят первые письма Деду Морозу из подмосковных парков

В парке «Раздолье» Одинцовского округа 15 декабря пройдет торжественный сбор и отправка первой партии писем Деду Морозу, собранных в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В понедельник, 15 декабря, в парке «Раздолье» Одинцовского округа состоится церемония сбора и передачи первой партии писем Деду Морозу. Письма, собранные в парках Московской области, волонтеры благотворительного фонда «Путь детства» доставят в Великий Устюг, Вологодская область.

В мероприятии примут участие более 30 делегаций из муниципальных образований региона, включая Воскресенск, Егорьевск, Истру, Лосино-Петровский, Мытищи, Солнечногорск и другие. Торжественная программа начнется в 13:00 с церемонии сбора писем в Резиденции Деда Мороза, встречи с зимним волшебником и Снегурочкой, а также чаепития.

Вторая партия писем будет собрана 24 декабря в Резиденции в Наташинском парке Люберец и также отправится в Великий Устюг. С 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Московской области работают 62 Резиденции и 116 Почт Деда Мороза, где все желающие могут отправить письмо с пожеланиями.

В прошлом году сбор писем проходил в парке Мира Мытищ, где было передано более 13,5 тысяч писем из 45 городских округов. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.