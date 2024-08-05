В Одинцове 9 августа состоится экскурсия «Архитектурные памятники Одинцово»

Участники экскурсии смогут познакомиться с богатой историей города через его архитектурные памятники. Так, гостям расскажут о конторе кирпичного завода предпринимателя В. И. Якунчикова, которая является образцом промышленной архитектуры своего времени. Также гостям расскажут о железнодорожном вокзале, как об одном из ключевых транспортных узлов города. Экскурсия также включает посещение Мемориала Славы, где участники узнают о важной роли города Одинцово в годы Великой Отечественной войны.

Начало программы в 16:00. Подробности можно узнать на сайте музея.

Одинцовский историко-краеведческий музей рассказывает об истории края, начиная с древних времен и заканчивая XIX веком, о заповедных местах одинцовской земли, связанных с именами Пушкина, Чехова и Пришвина, о событиях Великой Отечественной войны, а также о развитии культуры и спорта в XX веке.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.