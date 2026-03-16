В Одинцове 19 марта откроют выставку лауреатов конкурса набросков

Торжественное открытие пройдет 19 марта в 16:00, регистрация гостей начнется в 15:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+. Мероприятие состоится по адресу: Одинцово, Коммунальный проезд, дом 1.

Межзональный конкурс с 2019 года проводит Одинцовская детская школа искусств «Классика» при поддержке окружного комитета по культуре. В 2026 году в нем приняли участие 95 учеников из 12 округов Московской области: Одинцовского, Наро-Фоминского, Волоколамского, Жуковского, Можайского, Богородского, Щелково, Домодедово, Люберец, Красногорска, Серпухова и Подольска.

Участники в возрасте от 10 до 17 лет выполняли наброски с натуры карандашом, сангиной и акварелью. В зависимости от возрастной группы на задание отводилось от 10 до 20 минут. По итогам конкурса определили лауреатов I, II и III степеней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.