В Одинцове 19 августа стартует фестиваль «Театральная неделя»

В Одинцовском городском округе с 19 по 25 августа будет проходить ежегодный театральный фестиваль «Театральная неделя в Одинцове». Он посвящен театральной истории округа и театров Подмосковья, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Темой 2024 года является водевиль — жанр драматического искусства, в котором театральное произведение носит комедийный характер. В соответствии с этим, зрителям предлагается посетить семь спектаклей, соответствующих жанру водевиля, комедии, фарсу и лирической драме.

Артисты продемонстрируют свое творчество на сцене Немчиновского дома культуры — структурного подразделения Одинцовского городского дома культуры «Солнечный». Также к фестивалю приурочены экскурсии по историческим местам, где в начале XX действовали дачные театры — в Одинцове, Немчиновке и на Баковке.

Вход на спектакли фестиваля «Театральная неделя» свободный. С подробной программой можно ознакомиться на главном информационном туристическом портале Подмосковья.

Фестиваль «Театральная неделя в Одинцове» проводится с 2017 года. Его целью является популяризация театрального творчества, укрепление и развитие коммуникаций между участниками, а также поддержка театральной культуры Московской области.

Мероприятие организовано Одинцовским народным театром при поддержке комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа при деятельном участии гильдии драматургов России.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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