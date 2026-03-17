В Ногинске проведут праздник Крымская весна в Центральном парке

Праздничные, спортивные и творческие мероприятия пройдут на этой неделе в парках Богородского округа, центральным событием станет программа «Крымская весна» 18 марта в Ногинске. Гостей ждут концерты, мастер-классы и занятия для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду в 17.00 в павильоне Центрального парка Ногинска состоятся занятия по основам живописи и классической скульптуры (6+). В это же время по вторникам и четвергам здесь проходят тренировки по спортивно-бальным танцам для людей элегантного возраста (18+).

18 марта в 17.30 в камерном зале начнется творческий мастер-класс «Мы вместе!» (6+). В 18.30 на сцене выступят артисты Богородского края с песнями о России и единстве (12+).

В пятницу занятия по северной ходьбе проведут в 11.00 в Глуховском парке и в 13.00 в Центральном (18+). В субботу в 9.00 движение «5 верст» организует легкоатлетический забег (6+), а в 10.00 и 11.00 в камерном зале пройдут тренировки по нейрофитнесу (18+). В 12.00 детские программы состоятся в парках «Роща», «Липовая аллея», Глуховском и Центральном.

Воскресные мероприятия также стартуют в 12.00 в четырех парках округа. Завершит неделю сольный концерт Елены Мамаевой «Новый день» в рамках проекта «АРТ гостиная». Он пройдет в 16.00 в камерном зале Центрального парка, вход свободный (16+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.