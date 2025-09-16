В Ногинске открылась выставка исторических фотографий «Город»

В музейно-выставочном центре «Почтовая станция г. Богородск» (филиал № 1) начала работу новая выставка под названием «Город». Экспозиция предлагает посетителям совершить путешествие во времени и увидеть, как менялся центр Богородска-Ногинска на протяжении разных исторических периодов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На выставке представлены редкие архивные фотографии, запечатлевшие ключевые моменты городской жизни: процесс мощения улиц в разные годы, запуск первого трамвая, базарно-рыночную площадь с ее оживленной атмосферой, городские исторические здания и памятники архитектуры, и людей, живших в прежние времена.

«Эта выставка — прекрасная возможность увидеть, как стремительно развивался город. Каждое фото рассказывает свою уникальную историю, позволяя проследить динамику изменений, преображений и формирования Богородска-Ногинска», — отмечают организаторы.

Выставка будет особенно интересна краеведам, историкам и всем, кто интересуется прошлым родного города. Экспозиция наглядно демонстрирует, как менялся архитектурный внешний вид и историческая идентичность города.

Музейно-выставочный центр «Почтовая станция г. Богородск» находится по адресу: г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 74. Время работы: пн-пт с 10:00 до 17:00. Телефон: 8 (496-51) 4-57-14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.