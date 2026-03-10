В Нижнем Новгороде подготовят полную родословную Евгения Евстигнеева

В Нижнем Новгороде к 100-летию Евгения Евстигнеева подготовят полную родословную актера. В нее включат новые архивные данные, сообщает ИА «Время Н» .

Подготовкой занимается Нижегородское отделение «Союза возрождения родословных традиций». Его председатель Татьяна Грачева рассказала, что родословная была составлена пять лет назад, однако за это время удалось обнаружить дополнительные сведения.

По ее словам, дед актера был крепостным крестьянином из Владимирской губернии, а бабушка — дочерью псаломщика из Нижегородской губернии.

«Я как раз занимаюсь частью родословной по маминой линии, — рассказала Татьяна Грачева. — Фамилия актера произошла от крепостного по имени Евстигней. Также появилась свежая информация о двоюродном брате Евгения Александровича. Попробую найти документы», — отметила Грачева.

Она подчеркнула, что к юбилею 9 октября 2026 года генеалогия станет более полной.

«Генеалогия актера будет более полная и живая», — добавила Грачева, отметив, что такую работу можно начать, но невозможно окончательно завершить.

