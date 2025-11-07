В Нижнем Новгороде открылась уникальная выставка матрешек

сегодня в 15:55

В нижегородской школе № 4 открылась выставка «Матрешка — символ России». Экспозиции представлены учащимися и сотрудниками образовательного учреждения, сообщает ИА «Время Н» .

Матрешка — это гораздо больше, чем просто интересная игрушка. Она является символом нашего государства, отражающим его историю, культурное наследие и традиции.

Матрешки для экспозиции были предоставлены учащимися и сотрудниками школы. Ранее некоторые из них посетили музей в Семенове, где научились расписывать матрешек характерными узорами.

Для некоторых школьников матрешка стала семейной реликвией. Отдельные игрушки хранятся поколениями. На выставке можно увидеть матрешек из коллекции Татьяны Ивановны Казанской, известной в городе художницы.

Также в экспозиции представлены матрешки, созданные выпускницей школы Анастасией Портяновой. Талантливая художница превращает обычные деревянные заготовки в подлинные шедевры.

Школьники подготовили и будут проводить для посетителей выставки познавательные экскурсии, где расскажут о технологии создания матрешки, об основных стилях росписи и многом другом.

