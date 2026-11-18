В концертном зале ДК «Созвездие» 18 ноября прошла программа «День рождения Деда Мороза» для юных жителей Наро-Фоминского округа.

Гостей встречала Снегурочка, роль которой исполнила участница театральной студии «Маска» Ариадна Савкина. Дети совершили виртуальное путешествие в вотчину Деда Мороза — Великий Устюг, узнали о его «волшебных братьях» из разных регионов России, разгадывали загадки и пели песни. Затем на сцену вышел именинник. Он провел игры на смекалку и узнал, кто уже начал готовить письма с желаниями.

Для зрителей выступили солистки Академии вокала «Грани» Юлиана Ежель и Полина Старжинская под руководством Надежды Ничушкиной. Номера также представили Олег Графов и Анна Алешина из народного коллектива вокально-эстрадной студии «Женский каприз», которым руководит Ирина Кормас, и Дмитрий Димитриев — участник объединения «Наследники Отечества» Дома творчества № 1 имени Веры Волошиной под руководством Елены Алымовой.

Организаторы поблагодарили педагогов и родителей за поддержку детского творчества и участие в жизни культурного центра. Праздник стал началом новогодних мероприятий в «Созвездии».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.