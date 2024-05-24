В Мытищах выступит коллектив бального танца «Грация»

Коллектив «Грация» известен профессионализмом. В его репертуаре есть танцы различных стилей и направлений, включая вальс, танго, фокстрот, ча-ча-ча и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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