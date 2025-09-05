В Мытищах стартует фестиваль «Народное искусство России»

6 сентября, в День города, в Мытищинской галерее искусств открывается фестиваль «Народное искусство России», посвященный памяти академика РАХ, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премии правительства РФ в области культуры, кандидата искусствоведения Александра Умаровича Грекова (1954-2021), который всю свою профессиональную жизнь посвятил сохранению народных промыслов. Фестиваль проходит уже второй раз и становится традиционным мероприятием ко Дню города Мытищи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В основу идеи фестиваля легла концепция преемственности и глубокой связи современного искусства с его корнями, уходящими в народное и крестьянское творчество.

Фестиваль не случайно проводится в Мытищах — здесь родились два самых известных промысла России, которые в этом году отмечают свои юбилеи — Жостовская роспись (200 лет) и Федоскинская лаковая миниатюра (230 лет). География проекта обширна, но основу его составят промыслы Московской и Нижегородской областей, в которых находятся несколько самых знаменитых очагов традиционного искусства: Богородское, Гжель, Жостово, Павловский Посад, Федоскино, Хохлома, Полховский Майдан, Мстера, Холуй, Палех и др. Посетители также увидят работы мастеров Новгородской, Курской, Липецкой, Ивановской областей.

На открытии в 14:00 состоятся два мастер-класса: жостовская роспись от заслуженного художника РФ Ларисы Гончаровой, а также изготовление и роспись традиционной филимоновской игрушки.

Открытие 6 сентября в 13:00. Вход свободный. 6+.

Адрес: Мытищи, ул. Мира, д. 7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.