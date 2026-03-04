В Мытищах откроется выставка Николая Желтушко

Персональная выставка заслуженного художника России Николая Желтушко «На земле святой и древней» откроется 5 марта в Мытищинской галерее искусств. В экспозиции представят около 100 работ мастера, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли живописные и графические произведения, посвященные природе родного края. В пейзажах преобладают серые и коричневые тона, передающие настроение автора — тоску по уходящей деревенской России. В работах запечатлены сцены прошлого: деревянные дома, женщины у реки, мужчины на рыбалке.

Николай Петрович Желтушко — советский и российский художник, живописец и график, мастер станковой живописи. Он окончил Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова, состоит в живописной комиссии Союза художников России и Товариществе живописцев Московского союза художников. Его произведения хранятся в музеях Москвы и других городов страны, а также в частных коллекциях.

Выставка будет работать до 29 марта. Возрастное ограничение — 0+. Подробности размещены на сайте Мытищинской галереи искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.