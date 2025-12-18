В Мытищах откроется выставка художественного текстиля

С 18 декабря в Мытищинской галерее искусств открывается новая выставка художественного текстиля Татьяны Чагоровой «Нити этноса». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено около 40 масштабных произведений, выполненных в технике «горячего батика». Посетители увидят ручную роспись по ткани в ярких красках. Основная тема творчества художницы — это русские традиционные обычаи, устои, уклад жизни. Свои работы она основывает на изучении традиций народного искусства, изучая альбомы и книги по истории и культуре.

Татьяна Чагорова — заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников РФ. Выпускница Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого более тридцати лет плодотворно работает в технике батик, отдавая предпочтение «горячему батику». Ее работы экспонировались на Всероссийских, региональных, зарубежных и международных выставках.

Выставка продлит свою работу до 25 января 2026 года.

