В музеях Подмосковья пройдут мероприятия в честь Дня космонавтики

В государственных музеях Московской области пройдут тематические мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в Музейном комплексе «Зои Космодемьянской» 12 апреля состоится квиз «Космическая одиссея: Земля и космос» (6+). Участники ответят на вопросы о космических открытиях, а также узнают об истории космонавтики, исследовании планет, звезд и о многом другом.

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 12 апреля организуют лекцию «Женщины в космосе» (6+), на которой расскажут о первых женщинах-космонавтах и их подвигах.

В Звенигородском манеже 12 апреля пройдет интерактивное занятие «Лунные тайны» (12+), где участники обсудят интересные факты о Луне, а 13 апреля состоится мастер-класс «Космический сувенир» (6+), в рамках которого будут созданы расписные магниты и брелоки с планетами солнечной системы.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 13 апреля приглашает на интерактивную программу «Дорога в космос» (6+). На занятии участники узнают подробности об освоении человеком космического пространства, а также изучат выпуски газет о первом полете в космос и архивные видео и фотографии Юрия Гагарина. 14 апреля состоится лекция «Сказка стала былью». В собрании музея есть плакаты, отражающие тему космоса, с которыми познакомятся слушатели лекции.

В мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского 13 апреля пройдет детская игровая программа «Вперед, в космос!» (6+). Для участников подготовили соревнования в заданиях на эрудицию и мастер-класс по оригами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.